Повар Ахмед Али выиграл в выпуске кулинарного шоу «Битва шефов»

Пермский повар Ахмед Али одержал победу в выпуске кулинарного шоу «Битва шефов». В нем соревнуются команды двух медийных поваров — Константина Ивлева и Рената Агзамова.

На отбор он пришел с фалафелем, который оценили оба шефа, а на первом этапе готовил щи с крапивой. Ахмед Али признался, что готовит это блюдо впервые. Второй этап был посвящен чебурекам, повар сделал два вида начинки: с фаршем и овощами с грибами.

Финальным испытанием стало приготовление блюда из гречки. Ахмед Али приготовил ее на марокканский манер: с бараниной, перцем, сушеной курагой и хрустящими кешью. Его блюдо по итогам «слепого» голосования выбрали оба шефа.

Ахмед Али родом из Египта, но уже несколько лет живет в Перми. Он был бренд-шефом египетского кафе Cairo. Ссейчас работает в кулинарной школе Максима Цыгвинцева, где учит делать дубайский шоколад, плов, люля-кебаб. Кстати, в Перми есть еще один повар Ахмед Али-Заде, который открыл пекарню «Зерно».

Информационный обзор редакции.