Батончики KitKat снова появились в магазинах

Батончики KitKat вернулись в Пермь. Их заметили на полках сразу нескольких сетевых магазинов. Фотографию с шоколадом опубликовал РБК-Пермь. По данным СМИ, производство знакомого бренда — российское.

Напомним, летом появилась информация, что производство батончиков KitKat возобновится этой осенью. Пермская фабрика Nestle была единственной в России, кто изготавливал вафельные батончики. Но в марте 2022 года швейцарский концерн Nestle приостановил производство всей своей продукции в России. Тогда на замену KitKat пришел Goodmix.

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