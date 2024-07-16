В кафе «Дом Демидовых» перекрыли воду и проезд

Кафе «Дом Демидовых» и одноименный хостел отключили от электричества и других коммуникаций с 13 июля. В официальном уведомлении указано, что причина — ремонтные работы. Но владельцы заведения уверены, что это из-за нового собственника соседнего здания.



«Дом Демидовых» на протяжении 7 лет занимает историческое здание на Ленина, 46а. Все коммуникации подключены по договору о возмещении затрат с собственниками соседнего здания.

«За весь период существования компании "Дом Демидовых" деньги по договору оплачивались без задержек и в полном объеме. С начала 2024 года собственником соседнего здания стал ООО "Авид" и ООО "ТехПромАвтоматика". 1 июля 2024 года мы получили официальное уведомление об отключении всех ресурсов 13 июля 2024 года», — пояснили в пресс-службе «Дома Демидовых».

Собственник соседнего здания требовал не использовать свое оборудование для подключения к сетям и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Представители заведения подали все заявки в соответствующие организации. Но, оказалось, что для водоснабжение и теплоснабжение по-другому подключить невозможно технически. Кафе уведомило соседей, ООО «ТехПромАвтоматика», что готово заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и попросили предоставить время в соответствии с регламентами и сроками обработки заявок «Т-Плюс», «Новогор» и «Пермьэнерго».

«Тем не менее мы получили сведения, что отключение 13 июля будет произведено. Условие, при котором отключение не состоится — подписание Допсоглашения к договору с ООО "Авид", по которому наши затраты за содержания теплового узла увеличатся на 107 000 руб в месяц начиная с июля 2024 года, что составит 1 284 000 руб в год. В данном допсоглашении также фигурирует пункт, что сумма может меняться по усмотрению ООО "Авид"», — рассказали представители кафе.



Они обратились с иском в суд, чтобы были установлены обеспечительные меры. Но 13 июля в 11:00 водоснабжение было отключено. В итоге работа кафе-пекарни «Дом Демидовых» а также хостела приостановлена. Из-за этого 14 детей вынуждены были искать другие варианты проживания. Для «Дома Демидовых» перекрыли проезд к запасному входу в здание, через который выгружают товары, а также пожарный выход для посетителей хостела. «Это делает нашу работу невозможной, поэтому кафе-пекарня "Дом Демидовых" работает в ограниченном режиме, работа хостела полностью остановлена», — пояснили в заведении.

Информационный обзор редакции.