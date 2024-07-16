Исследование: у 17% кафе и ресторанов есть летняя веранда

В Перми за год стало больше летних веранд. 2ГИС сравнивал их количество с данными за июль 2023 года и отметил рост на 14,7%. Сейчас в Перми работает 258 летников.

Доля кафе и ресторанов в Перми, где есть летние веранды, составляет 16,9%. За год заведений со столиками на улице в Перми стало на 45% больше, чем в 2023 году.

Лидерами по количеству летних веранд среди городов-миллионников стали Москва (4061), Санкт-Петербург (2327), Краснодар (924). Самые большие доли от общего количества заведений с летниками в Нижнем Новгороде (29,4%), Краснодаре (29%) и Казани (28%).

В целом в городах-миллионниках за год стало на 15% больше летних веранд. Сейчас их в общей сложности 12,3 тыс.

Кстати! Мы рассказывали о том, какие летние веранды работают в Перми в 2024 году.

Информационный обзор редакции.