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Названы концепции, в которых чаще всего открываются новые рестораны в городе

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Новые заведения в Перми открываются чаще всего в двух концепциях — итальянской и грузинской кухонь. Такие данные предоставила бренд директор ресторана «Перчини» Елена Носова.

40% новых пермских ресторанов придерживаются итальянской концепции. Долю 42% занимает грузинская кухня. Как говорит Елена Носова, она такая же народная, эмоциональная и понятная огромному количеству гостей. По данным открытых источников, в Перми сейчас работает около 80 заведений, в которых предлагают блюда итальянской кухни и около 30 — грузинской.

Эксперт отмечает, что 2023-2024 годы стали периодом активного развития ресторанного рынка и посещаемость выросла после пандемии, выйдя на новый уровень.

Информационный обзор редакции. 

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