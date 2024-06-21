Названы концепции, в которых чаще всего открываются новые рестораны в городе

Новые заведения в Перми открываются чаще всего в двух концепциях — итальянской и грузинской кухонь. Такие данные предоставила бренд директор ресторана «Перчини» Елена Носова.

40% новых пермских ресторанов придерживаются итальянской концепции. Долю 42% занимает грузинская кухня. Как говорит Елена Носова, она такая же народная, эмоциональная и понятная огромному количеству гостей. По данным открытых источников, в Перми сейчас работает около 80 заведений, в которых предлагают блюда итальянской кухни и около 30 — грузинской.

Эксперт отмечает, что 2023-2024 годы стали периодом активного развития ресторанного рынка и посещаемость выросла после пандемии, выйдя на новый уровень.

Информационный обзор редакции.