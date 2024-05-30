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«Прм.Собака.ru» выпустит гастрогид по Перми

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Редакция «Прм.Собака.ru» готовит к выпуску путеводитель «Что где есть в Перми». В гастрогиде будет все, что связано с нашей (и не только!) любимой темой – едой.

Расскажем о духозахватывающих видовых ресторанах и уютных кофейнях, о местах, где поесть качественный стейк и наслаждаться красивыми завтраками. Покажем «гастро-новичков», открывшихся совсем недавно. Познакомим с крутыми шеф-поварами, которые работают в ваших любимых заведениях.

В этом году Пермь получила звание «Город гастрономического туризма». Гордимся! И предлагаем вместе отправиться в путешествие по гастрономической Перми, открывая новые и интересные места (даже если вы живете здесь уже давно и уверены, что все о ней знаете). 

Тираж красивой печатной версии гастрогида ищите в ресторанах, кафе, барах Перми и следите за новостями.

Теги:
Гастрономический гид по Перми 2024

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