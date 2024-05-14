Средняя стоимость бизнес-ланча в Перми оказалась самой низкой в России

Пермь оказалась в лидерах в числе миллионников по росту стоимости бизнес-ланча за апрель 2024 года. Но при этом она считается одним из самых низких в стране среди крупных городов.

Средняя стоимость бизнес-ланча сейчас составляет 395 рублей. В апреле он подорожал в городах-миллионниках России на 7,09%, а за год – на 38%, сообщает «Коммерсант» с отсылкой на 2ГИС.

Больше всего цена выросла на бизнес-ланч в Новосибирске (+11,83%, сейчас он стоит 416 руб.), Ростове-на-Дону (+11,3% и 382 руб. соответственно), Перми (10,59% и 376 руб.), Волгограде (+10,32% и 377 руб.). Меньше всего изменилась стоимость обеда в Красноярске (2,97% и 451 руб.) и в Уфе (3,66% и 396 руб.). Москвичам и петербуржцам бизнес-ланч обойдется в 483 и 399 руб.

Как отмечают эксперты «Коммерсант», частично сдерживать повышение цен рестораторам помогает сокращение порций, замена ингредиентов и отказ от некоторых блюд. Но в ближайшие два года цены в общепите могут начать расти быстрее.