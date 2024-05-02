Подсчитан индекс Пасхи в Пермском крае

Эксперты подсчитали индекс Пасхи, сравнив стоимость приготовления традиционных праздничных блюд в разных регионах России. В Пермском крае продукты для пасхального набора обойдутся в 435,10 руб. Стоимость в регионе выше, чем в Приволжском федеральном округе, где в среднем индекс Пасхи равен 390,20 руб.

По данным составителей индекса, Центра стратегических разработок, в пасхальный набор входят: бездрожжевой кулич, пасха «Монастырская» и крашеные яйца. Его рассчитывают на среднестатистическую семью из 4-х человек.