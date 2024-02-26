Известно, какие бары участвуют во Всероссийской коктейльной неделе

Четыре пермских бара участвуют во Всероссийской коктейльной неделе Russian Cocktail Week 2024. Она проходит в 44 городах страны с 23 февраля.

В Перми в коктейльной неделе участвуют четыре бара: Rob Roy, Gatsby’s bar, «Второй этаж», «Рюмочная Парадная». В рамках акции заведения представляют специальную карту из четырех напитков.

Участники всероссийской акции – 250 заведений в разных городах страны. Коктейльная неделя проходит под лознугом #саппорлокалс, объединяя богатое культурное наследие и рассказывая истории городов и регионов.

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