Голливудский актер вынудил службу доставки «Чак Норис» в Перми сменить название

Пермская компания доставки, которая в течение 10 лет была известна как «Чак Норис», объявила о ребрендинге. Причиной этой неожиданной смены названия стали юридические претензии со стороны представителей голливудского актера Чака Норриса. Об этом сообщили «Вести-Пермь».

«На данный момент мы сделали полный ребрендинг "Чак Норис". Теперь мы "ИТОИТО" – новый формат доставки еды с посадочными местами. Меню останется прежним, но появятся блюда, которые будут отражать концепцию нового заведения. Качество продукции не поменяется, мы также будем вкусно и быстро готовить!» – рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители компании.