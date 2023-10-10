В особняке «Дом Третьяковой» в Перми появится ресторан и бар

В старинном здании Перми в «Доме Третьяковой» на Советской, 32 откроются два гастрономических проекта. Как сообщило издание «Текст» со ссылкой на ресторатора Илью Заковырина, открытие запланировано на конец октября.

Ресторан «Дом Третьяковой» будет расположен на первом этаже здания и предложит авторскую кухню на основе локальных продуктов. Ресторан, площадью 100 кв.м., будет иметь 55 посадочных мест.

На втором этаже здания будет открыт бар «Второй этаж», который станет продолжением рюмочной «Парадная». Бар будет занимать площадь 100 кв.м. и иметь 55-60 посадочных мест.