18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

В особняке «Дом Третьяковой» в Перми появится ресторан и бар

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В старинном здании Перми в «Доме Третьяковой» на Советской, 32 откроются два гастрономических проекта. Как сообщило издание «Текст» со ссылкой на ресторатора Илью Заковырина, открытие запланировано на конец октября.

Ресторан «Дом Третьяковой» будет расположен на первом этаже здания и предложит авторскую кухню на основе локальных продуктов. Ресторан, площадью 100 кв.м., будет иметь 55 посадочных мест.

На втором этаже здания будет открыт бар «Второй этаж», который станет продолжением рюмочной «Парадная». Бар будет занимать площадь 100 кв.м. и иметь 55-60 посадочных мест.

Информационный обзор реакции. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: