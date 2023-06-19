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После отравления детей в Пермском крае закрыли еще два кафе

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Shutterstock.com

В Пермском крае на 30 дней приостановлена деятельность трех кафе за нарушение санитарных норм. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю, многочисленные нарушения санитарного законодательства были установлены в кафе музея «Хохловка» и в пермских заведениях «Дикоросы» и FRESH MIX.

Проверка Роспотребнадзора прошла в заведениях после выявления кишечной инфекции у детей из туристической группы из Екатеринбурга. Пострадали пять из 27 детей. Как выяснилось, они питались в данных кафе.

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