После отравления детей в Пермском крае закрыли еще два кафе

В Пермском крае на 30 дней приостановлена деятельность трех кафе за нарушение санитарных норм. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю, многочисленные нарушения санитарного законодательства были установлены в кафе музея «Хохловка» и в пермских заведениях «Дикоросы» и FRESH MIX.

Проверка Роспотребнадзора прошла в заведениях после выявления кишечной инфекции у детей из туристической группы из Екатеринбурга. Пострадали пять из 27 детей. Как выяснилось, они питались в данных кафе.