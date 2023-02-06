Пермские повара и рестораторы выпустили подарочный чай к юбилею города

Пермский производитель премиального чая и кофе Samovartime представила пять новых купажей, созданных совместно с известными прикамскими рестораторами и кулинарами. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Шеф-повар проекта AUC, бренд-шеф ресторана BELKA Максим Тупицын создал бленд «Черемуховый аутентичный» на основе черного чая с добавками в виде черемухи, можжевельника, шиповника, листов крапивы и смородины, а также ароматом земляники. Ресторатор Николай Канищев и breakfast chef ресторана Nolan wine & kitchen Сусанна Гукасян совместно собрали купаж «Восходящее солнце» на основе китайского чая Те Гуань Инь с добавлением куркумы, ягод малины, кусочков персика и сафлора, ароматом молока.

«Кулинарный диджестив» от президента Пермской ассоциации кулинаров Ларисы Плакхиной на основе каркаде дополнен гвоздикой и розовым перцем, а также жасмином, хризантемой и ароматом мандарина. Купаж «Морозным утром» от создателя онлайн-школы пекарей Zernoshcool.online, владельца пекарни «Зерно» Ахмеда Али-заде собран на основе ромашки с добавлением лемонграсса, душицы и бадьяна. Наконец, создатель и шеф пермской кулинарной школы Максим Цыгвинцев изобрел бленд под названием «Варвара Краса». В его составе – каркаде, лист смородины, можжевельник, лемонграсс, дольки апельсина и аромат сливы.

Сейчас специалисты компании Samovartime уточняют возможность включения набора купажей в состав сувенирной продукции к 300-летию Перми.

Информационный обзор редакции