18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

В Перми в здании бывшего трамвайного депо откроется гастрорынок

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Дмитрий Чемерик

Власти Перми прорабатывают возможность размещения гастрономического рынка в здании бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. Ою этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в бывшем трамвайном депо на Пермской, 1 будет создано подобие московского Даниловского рынка с точками продажи продуктов, фуд-кортом и местом для проведения ярмарок. Летом этого года коллектив театра «У Моста» обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой передать театру здание бывшего трамвайного депо, так как нынешние помещения театра на ул. Куйбышева, 11 требуют ремонта и устранения замечаний по пожарной безопасности.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: