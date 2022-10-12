В Перми в здании бывшего трамвайного депо откроется гастрорынок

Власти Перми прорабатывают возможность размещения гастрономического рынка в здании бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. Ою этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в бывшем трамвайном депо на Пермской, 1 будет создано подобие московского Даниловского рынка с точками продажи продуктов, фуд-кортом и местом для проведения ярмарок. Летом этого года коллектив театра «У Моста» обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой передать театру здание бывшего трамвайного депо, так как нынешние помещения театра на ул. Куйбышева, 11 требуют ремонта и устранения замечаний по пожарной безопасности.