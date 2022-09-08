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Бренд Buer презентует специальную коктейльную карту в рюмочной «Парадная»

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Бренд Buer 9 сентября в 20:00 презентует собственную коктейльную карту, которая создана в коллаборации с рюмочной «Парадной».

Авторские коктейли представлены без состава. Выбирать нужно под настроение. Так по-творчески бренд планирует стать амбассадором вечеринок под слоганом «Пить, Танцевать!». Попробовать коктейли можно будет в течение месяца в рюмочной «Парадная».

Интервью с создателем бренда Buer Вадимом Локтевым читайте в свежем выпуске журнала «Пермь.Собака.ru», который прибудет а Пермь в конце сентября.

Реклама. ИП Локтев В.В., ОГРНИП 321595800092951, buer-apparel.com

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