Бренд Buer презентует специальную коктейльную карту в рюмочной «Парадная»

Бренд Buer 9 сентября в 20:00 презентует собственную коктейльную карту, которая создана в коллаборации с рюмочной «Парадной».

Авторские коктейли представлены без состава. Выбирать нужно под настроение. Так по-творчески бренд планирует стать амбассадором вечеринок под слоганом «Пить, Танцевать!». Попробовать коктейли можно будет в течение месяца в рюмочной «Парадная».

Интервью с создателем бренда Buer Вадимом Локтевым читайте в свежем выпуске журнала «Пермь.Собака.ru», который прибудет а Пермь в конце сентября.