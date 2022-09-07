Крупные рестораторы России соберутся в Перми, чтобы обсудить перспективы бизнеса

В течение трех дней в режиме нон-стоп пройдут более 30 секций — это круглые столы, дискуссии и персональные выступления профессионалов ресторанного бизнеса. Спикеры поделятся собственным реальным опытом, расскажут об уже состоявшихся успешных проектах.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

— Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» в Перми — это хороший повод для профессионального сообщества собраться и поговорить о развитии индустрии гостеприимства. Обсудить стратегические вопросы и наметить точки развития отрасли, поделиться своим мнением и почерпнуть успешный опыт коллег. Такое постоянное взаимодействие необходимо для роста и развития цивилизованного ресторанного бизнеса. Кроме того, подобные мероприятия повышают престиж профессии.

В деловой программе предусмотрено обсуждение как стратегических, так и текущих рабочих вопросов, возникающих у каждого предпринимателя. Например, как избегать штрафов и как соблюдать правила пищевой безопасности, каким образом решать проблему нехватки профессиональных кадров и какие программы лояльности предложить клиентам.

Первый день деловой программы посвящен стратегическим вопросам. Так, участники обсудят взаимоотношения бизнеса и власти, какой вклад развитие сферы гостеприимства вносит в развитие города. Это тема становится еще более актуальной в преддверии трехсотлетнего юбилея Перми в 2023 году.

Программа второго дня включает в себя маркетинговые темы. В третий день слово возьмут шеф-повара, кроме того на круглом столе они обсудят, как создавать уникальную гастрономическую концепцию ресторана.

Отдельный тематический блок деловой программы составлен при участии Barmanagement.pro, он будет посвящен различным аспектам организации работы бара, начиная от создания концепции меню и заканчивая карьерными перспективами барменов.

Вход на деловую программу свободный. Достаточно зарегистрироваться в качестве зрителя на Олимпиаду по кулинарии и сервису «Легенда».

Напомним, Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева — крупное всероссийское соревнование среди профессионалов ресторанного бизнеса. Три дня лучшие повара России — а это более 250 участников из 40 регионов России — будут бороться за звание лучшего в различных номинациях: шеф-повара и бармены, пекари и кондитеры, сыроделы и пиццайоло и др.

Мероприятие состоится при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, Правительства Пермского края, Министерства промышленности и торговли Пермского края и при участии членов Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.

В 2022 году Олимпиаду «ЛЕГЕНДА» поддержали более 20 партнеров. Легендарными партнерами стали компании «Бистрошеф», «Торговый дизайн». В списке топ-партнеров: «Маслозавод Нытвенский», «Продо», «Село Зеленое», «Черкизово», Piterprof и Robot Coupe.

Официальное сообщение сайта Федерации рестораторов и отельеров России, Правительства Пермского края, Министерства промышленности и торговли Пермского края. 6+