Лучшие повара России проведут в Перми кулинарные мастер-классы

В первый день соревнований, 9 сентября, авторский мастер-класс «Гастроботаника как наука и кулинария» проведет шеф-повар московского ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный. Ресторан «Л.Е.С.» упомянут в гиде Мишлен и в 2022 году получил «Золотую пальмовую ветвь» ресторанного бизнеса. Андрей Колодяжный любит экспериментировать с новыми вкусовыми оттенками и добавлять в привычные блюда необычные травы и цветы. Вот примеры позиций меню, которые разрабатывал он: тартар из говядины с маринованными одуванчиками, паста с белыми грибами и пудрой из мухоморов.

Также 9 сентября выступит бренд-шеф пермского ресторана Belka Максим Тупицын. Как один из основателей проекта «Аутентичная уральская кухня», он проведет мастер-класс, посвященный локальной кухне Урала и его гастрономическим традициям.

В списке мероприятий второго дня мастер-класс от Ариши Задунайской, бренд-шефа семьи ресторанов в Краснодаре Madyar Collection. Она сломает стереотипы и докажет, что шеф-поварами могут быть не только мужчины.

Среди спикеров третьего дня Сергей Сущенко — бренд-шеф московской сети «Чайхона №1», специализирующейся на среднеазиатской кухне.

Отдельный блок мастер-классов составлен при участии Barmanagement.pro — гостям Олимпиады «Легенда» раскроют секреты и тонкости приготовления кофе, а также покажут, как самостоятельно приготовить популярные безалкогольные коктейли.

Попасть на мастер-классы именитых шеф-поваров сможет любой желающий, неравнодушный к гастрономии. Достаточно зарегистрироваться в качестве зрителя на Олимпиаду по кулинарии и сервису «Легенда» на сайте. Участие в мероприятии бесплатное.

Напомним, Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева — крупное всероссийское соревнование среди профессионалов ресторанного бизнеса. Три дня лучшие повара России — а это более 250 участников из 40 регионов России — будут бороться за звание лучшего в различных номинациях: шеф-повара и бармены, пекари и кондитеры, сыроделы и пиццайоло и др.

Мероприятие состоится при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, Правительства Пермского края, Министерства промышленности и торговли Пермского края и при участии членов Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.

В 2022 году Олимпиаду «ЛЕГЕНДА» поддержали более 20 партнеров. Легендарными партнерами стали компании «Бистрошеф», «Торговый дизайн». В списке топ-партнеров: «Маслозавод Нытвенский», «Продо», «Село Зеленое», «Черкизово», Piterprof и Robot Coupe.

Официальное сообщение сайта Федерации рестораторов и отельеров России, Правительства Пермского края, Министерства промышленности и торговли Пермского края. 6+