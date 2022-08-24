Лучшие повара России сразятся в кулинарной битве в Перми

Олимпиада «Легенда» проходит в Перми уже в третий раз. При этом Пермь изначально была выбрана местом проведения, благодаря тому, что регион отражает сам дух мероприятия: реализует проекты, которые развивают навыки талантливых специалистов. Кроме того, в Пермь удобно добираться всем участникам и организаторам: как из европейской, так из азиатской части страны.

Максим Беляев, руководитель Олимпиады «Легенда»:

— «Легенда» остается крупнейшим профессиональным событием в России. Уровень мастерства участников с каждым годом повышается, конкуренция становится всё жарче, а сами соревнования зрелищнее. Для талантливых шеф-поваров из всех уголков России Олимпиада «Легенда» — мощный толчок для профессионального развития, обмен опытом и мастерством. Для рестораторов — возможность присмотреться к талантливым кадрам. Мы уже третий год проводим финал Олимпиады именно в Перми и рады видеть здесь ценителей гастрономических мероприятий.

Пермяки смогут попасть на мероприятие бесплатно и попробовать конкурсные блюда. Зрителей ждут практические мастер-классы от ведущих шефов регионов, фестиваль уличной еды и гастрономическая площадка с продуктами из Пермского края.

Мероприятие состоится при поддержке Федерации Рестораторов и Отельеров России, правительства Пермского края, Министерства промышленности и торговли Пермского края и при участии членов Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров.

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