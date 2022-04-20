В Перми откроется первое в России кибер-кафе

В пермском парке им. Горького в мае откроется уникальное кибер-кафе «Дуняша». Это совместный проект пермского производителя сервисных роботов «Промобот» и компании «Робин Гуд Роботикс», выступившей автором идеи.

Как рассказали авторы проекта, робот-кассир с обликом супермодели сможет самостоятельно изготовить мягкое мороженое, газировку или кофе. Во время ожидания заказа «Дуняша» поддержит приятный разговор, расскажет покупателю сказку или предложит ему сделать совместное селфи.

Для создания «Дуняши» компания «Промобот» использовала новую модель дроида Robo-C-2. Данная модель оснащена новыми гиперреалистичными глазами и широким диапазоном регулирования микромимики, что позволяет роботу более ярко выражать эмоции.

В настоящий момент изготовлено два кибер-кафе: помимо Перми, еще одна «Дуняша» отправится в Нижний Новгород.