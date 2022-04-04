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За год благотворительная акция «Выручай!» помогла семерым подопечным фонда «Берегиня»

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Совместная акция благотворительного фонда «Берегиня», кондитерской «Виолет» и школы дизайна «Точка» — «Выручай!» — за год собрала более 65 тысяч рублей. Все эти средства превратились в помощь семи детям.

Благотворительный фонд «Берегиня»

Особенность акции в том, что больным детям с онкологическими заболеваниями помогают не только взрослые, но и дети. Дизайн и концепция товаров, которые участвую в акции, – дело рук учеников школы дизайна Точка.

Благодаря продаже «Выручай!-стаканчиков», «Выручай!-сумок» и «Выручай!- коробочек», Милана съездила на МРТ, Женя и Юля смогли посетить консультации и диагностику в другом городе, Артём и Надя побывали на реабилитации, а Лёша лечил свои глазки в Москве. Маша раз в неделю ездила на процедуры из Кунгура в Пермь на такси.

Акция Выручай! продолжается. Этой весной дизайн стаканчиков сменился с кошачьего на цветочный. Ароматный кофе в весеннем стаканчике можно приобрести в кондитерских Виолет.

Адреса продаж и все подробности акции на сайте благотворительного фонда «Берегиня».

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