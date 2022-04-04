За год благотворительная акция «Выручай!» помогла семерым подопечным фонда «Берегиня»

Особенность акции в том, что больным детям с онкологическими заболеваниями помогают не только взрослые, но и дети. Дизайн и концепция товаров, которые участвую в акции, – дело рук учеников школы дизайна Точка .

Благодаря продаже «Выручай!-стаканчиков», «Выручай!-сумок» и «Выручай!- коробочек», Милана съездила на МРТ, Женя и Юля смогли посетить консультации и диагностику в другом городе, Артём и Надя побывали на реабилитации, а Лёша лечил свои глазки в Москве. Маша раз в неделю ездила на процедуры из Кунгура в Пермь на такси.

Акция Выручай! продолжается. Этой весной дизайн стаканчиков сменился с кошачьего на цветочный. Ароматный кофе в весеннем стаканчике можно приобрести в кондитерских Виолет .

Адреса продаж и все подробности акции на сайте благотворительного фонда «Берегиня».