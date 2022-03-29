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В Перми этим летом будет выделено больше мест под фудтраки

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Artem Saranin (Pexels)

Этим летом на улицах Перми появится больше мест под фудтраки. По данным городской администрации, фургоны по продаже уличной еды могут начать работу по двум адресам: на Петропавловской в районе эспланады и на Лаврова, 2. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Соответствующие изменения планируется внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми. Сейчас документ проходит процедуру согласования.

Напомним, прошлым летом в районе мэрия Перми выставила 11 мест под «фургончики с едой».

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