В Перми этим летом будет выделено больше мест под фудтраки

Этим летом на улицах Перми появится больше мест под фудтраки. По данным городской администрации, фургоны по продаже уличной еды могут начать работу по двум адресам: на Петропавловской в районе эспланады и на Лаврова, 2. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Соответствующие изменения планируется внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми. Сейчас документ проходит процедуру согласования.

Напомним, прошлым летом в районе мэрия Перми выставила 11 мест под «фургончики с едой».