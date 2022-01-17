Ресторан BELKA принимает участие в «Фестивале локальных вкусов»

В фестивальное меню входит: холодец из камских раков, стерляди и налима (подается с кремом их хрена), судак с грибной кашей, муссом из твердого монастырского сыра и щучьей икрой и пломбир из Бородинского хлеба с позолоченной ягодой. Стоимость сета — 950 рублей.

«Фестиваль локальных вкусов» проходит второй раз, в этом году он объединил рестораны, бары и кафе из 19 городов России.