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Власти Перми планируют открыть гастрономический рынок в здании бывшего трамвайного депо

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В Перми в здании бывшего трамвайного депо на Пермской, 1 планируют открыть гастрономический рынок. Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на городскую администрацию, сейчас городские власти занимаются проработкой данного вопроса.

В марте этого года стало известно, что региональные и городские власти рассматривают возможность освобождения депо и переноса ремонтного цеха в другое место. На освободившемся пространстве предлагалось создать подобие Даниловского рынка в Москве – разместить там точки продажи продуктов, фуд-корты и организовать место для проведения ярмарок.

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