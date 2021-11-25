Чайная кондитерская «Грибушин» закроется на следующей неделе

Чайная кондитерская «Грибушин» закроется 1 декабря. Об этом сообщается в соцсетях заведения.

«Мы продолжим активную работу в оптовом направлении. Сейчас наш чай продается в других регионах. В следующем году появятся травы под брендом «Грибушин», ведутся разработки интересных продуктов на основе чая» — комментируют создатели заведения.