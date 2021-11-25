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Чайная кондитерская «Грибушин» закроется на следующей неделе

Чайная кондитерская «Грибушин» закроется 1 декабря. Об этом сообщается в соцсетях заведения.

«Мы продолжим активную работу в оптовом направлении. Сейчас наш чай продается в других регионах. В следующем году появятся травы под брендом «Грибушин», ведутся разработки интересных продуктов на основе чая» — комментируют создатели заведения.

Чайная-кондитерская «Грибушин» открылась весной 2017 года, как совместный проект совладелеца сети кофеен Cup by Cup Антона Чернышенко и потомка династии купцов Грибушиных Бенджамина Дюпала. Основная идея чайной — возродить и придать современное звучание вековым традициям и истории чая.

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