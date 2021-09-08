В Перми пройдет Всероссийский чемпионат по кулинарному искусству «Легенда 2021»

В Перми на площадке Завода Шпагина с 10 по 12 сентября пройдет Вторая Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда». В этом году часть мероприятий олимпиады будут посвящены прикамской кухне.

В рамках олимпиады «Легенда» выберут победителей Всероссийского чемпионата «Шеф года», Кубка губернатора среди юниоров, Всероссийского чемпионата «Кондитер года», Арт-класса и Всероссийского чемпионата бариста. Впервые жюри определит лучших по четырем новым направлениям: «День прикамской кухни», Чемпионат ассоциации пиццайоло, Всероссийский чемпионат «Официант года» и конкурс винных блогеров.

Помимо кулинарных состязаний будут организованы выставки, фуд-корт, мастер-классы и дегустации.

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