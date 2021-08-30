В Перми на 30 дней закрыт немецкий ресторан «Августин»

В Перми судебные приставы на 30 дней опечатали немецкий ресторан «Августин», расположенный по адресу Комсомольский проспект, 32. Суд вынес соответствующее решение, поскольку ресторан с 2014 года не выполнил предписания Госпожнадзора, об этом сообщает ProPerm.ru.

В ходе проверки служба судебных приставов зафиксировала нарушение: находящаяся на путях эвакуации лестница в ресторане не соответствует необходимому пределу огнестойкости. За это нарушение заведение уже получило несколько штрафов и предписаний, но никаких мер по его устранению принято не было.

В результате Свердловский районный суд Перми вынес постановление приостановить деятельность ресторана на 30 суток.