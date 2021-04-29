Летние террасы в Перми будут работать с мая по сентябрь

Власти и бизнес-сообщество Перми обсудили размещение летних кафе на территории города. По словам и.о. начальника городского департамента экономики и промышленной политики Ольги Чесноковой готовятся два проекта постановления администрации Перми, предусматривающие размещение 12 летних кафе на муниципальной земле. Уже заключены пять договоров на размещение летних кафе в центре города, остальные будут заключены в середине мая. Срок договор составляет 5 месяцев, на период с 1 мая по 1 октября.

Совместно с представителями бизнеса были разработаны общие требования к размещению и летних кафе. Например, столы, стулья, навесы (зонтики) не должны быть прикреплены к фасадам зданий, а их цвет должен соответствовать окраске фасадов зданий, а ширина свободного прохода на пешеходных тротуарах должна быть 3 метра.

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