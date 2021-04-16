«Магнит» запустил курьерскую доставку продуктов в Перми

«Магнит» запустил собственную экспресс-доставку продуктов из магазинов «У дома» в Перми. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оформить заказ можно в приложении «Магнит Доставка». Покупателям доступны на выбор более 5 тысяч товаров: овощи, фрукты, бакалея, товары для дома и так далее. Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа — 500 руб. Курьер привезет заказ течение часа.

Помимо Перми доставка «Магнита» заработала в 14 городах страны: Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Уфа, Оренбург, Саратов, Воронеж, Нижней Новгород, Ижевск, Челябинск, Тюмень, Ярославль.

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