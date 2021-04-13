На заводе Шпагина может открыться фуд-молл

Краевые власти предложили пермским рестораторам открыть фуд-молл на заводе Шпагина. Пространство под фуд-молл готово, но пока не приспособлено под общепит, пишет интернет-газета «Текст». Чиновники сейчас уточняют условия, на которых рестораторам будет интересно участвовать в этом проекте.

Ранее сообщалось, что под фуд-молл планируют отдать 1,5 тыс кв.м на двух этажах одного из зданий комплекса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.