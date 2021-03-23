В Перми на месте ресторана Pravila откроется бар сети Сергея Жукова

В Перми на месте бывшего ресторана-клуба Pravila (Газеты «Звезда», 13) откроется бар сети лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова «Руки Вверх! Бар». Открытие запланировано через полтора-два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермяч».

«Руки Вверх! Бар» — сеть заведений, оформленных в стиле 90-х, работают в 12 городах России – Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.

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