Кафе, барам и ресторанам Перми разрешили работать круглосуточно

С 7 марта в Пермском крае снимаются ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 ночи до 06:00 утра. Для заведений общепита по-прежнему продолжают действовать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению необходимых мер безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль.

При этом ограничения для дискотек и культмассовых мероприятий продлены до 21 марта. Под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

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