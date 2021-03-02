Двенадцать пермских ресторанов вошли в престижный рейтинг Wheretoeat Russia

Двенадцать пермских ресторанов вошли в рейтинг независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia. Среди них Rob Roy, Toropomodoro, La Bottega, «Партизан», Gastroport, Interview, «Рислапша», Gatsby’s Bar & Grill, «Златибор» и «Чайка Za Za». Причем два ресторана ворвались в ТОП-100 престижного списка: Nolan Wine & Kitchen занял 80-82 место, а Meduza – 98-101.

В лонг-лист WTE 2021 попали 844 заведения со всей России: рестораны, гастробары, пабы и представители других форматов общепита. Главная награда — антикварная серебряная чаша — была вручена команде питерского ресторана Birch.

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