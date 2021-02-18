Кафе Mishka.food на Осинской, 19 закрывается

Основатель кафе Mishka.food пермский блогер и путешественник Эльнар Мансуров объявил о закрытии кафе Mishka.food на Осинской, 19. Последний рабочий день заведения — 8 марта.

«Мы станем еще более мобильными и подвижными. Плюс мы чувствуем, что давно переросли этот проект, хотим и дальше быть в гастрономии, но в ином качестве, связанном больше с тревел», – рассказал Эльнар Мансуров на своей страницк в Instagram.

Вместе с кафе собственник готов продать оборудование, технику, мебель и посуду.

Кафе Mishka.food работало в Перми 6,5 лет.

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