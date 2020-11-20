Пермские рестораторы за десять месяцев потеряли больше 5,3 млн рублей

Оборот общественного питания в Пермском крае за период январь-октябрь 2020 года составил 14 620,8 млн рублей, что почти на 30% ниже, чем за указанный период в прошлом году (19 929,9 млн рублей). Об этом сообщает Пермьстат.

Кроме того, по данным Пермьстата, оборот розничной торговли за десять месяцев сложился в сумме 44 8746,4 млн рублей, что составляет 93,9% к соответствующему периоду прошлого года.

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