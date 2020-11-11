Оперштаб: В Пермском крае ограничат работу общепита в ночное время

На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье было принято решение ограничить работу общепита на 28 дней с 01:00 до 06:00. Ограничение по работе заведений общественного питания будет утверждено Указом губернатора и вступит в силу с понедельника, 16 ноября.

Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.​​​

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