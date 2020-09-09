В Перми состоится​ всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису

В Перми на площадке ЗАвода Шпагина с 20 по 22 ноября состоится​ I​ Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Олимпиада по кулинарии «Легенда» пройдет при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России и, по словам организаторов, объединит несколько чемпионатов на одной площадке. Такой формат мероприятия будет использован впервые. Как пояснил зампред правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, всего к участию приглашены не менее 150 кулинаров из 40 субъектов России. Свое согласие подтвердили уже 17 регионов.

Соревнования профессионалов пройдут по шести направлениям:

Всероссийский чемпионат «Шеф года» (определение лучшего шеф-повара России, проводится впервые в России);

Кубок губернатора среди юниоров (первенство на звание лучшего юниора России среди поваров до 24 лет);

Всероссийский чемпионат «Кондитер года» (определение лучшего кондитера России);

Арт-класс (лучшие работы страны: композиции из шоколада и карамели, карвинг, сахарные цветы, выпечка и работы из теста и т.п.);

IV Всероссийский чемпионат кавистов (определение лучшего кависта России), а также винная выставка на площадке конкурса;

Всероссийский чемпионат бариста (определение лучшего бариста России), а также кофейный бар на площадке конкурса.

Судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе WACS с участием иностранных судей мирового уровня.

Помимо кулинарных состязаний, планируется организация выставки, фуд-корта и маркетов еды. Кроме того, для всех посетителей будет работать площадка для культурного досуга, где пройдут мастер-классы и показательные выступления кулинаров.

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