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Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал пост в соцсетях

Политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал пост, который сопроводил фотографией со своей семьей из больничной палаты и краткими комментариями о состоянии своего здоровья.

Напомним, что накануне немецкая клиника Charite сообщила, что состояние политика улучшается, его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.


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