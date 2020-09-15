Политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал пост, который сопроводил фотографией со своей семьей из больничной палаты и краткими комментариями о состоянии своего здоровья.
Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал пост в соцсетях
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Напомним, что накануне немецкая клиника Charite сообщила, что состояние политика улучшается, его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
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