Последние новости о состоянии Алексея Навального

Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, сообщают немецкие врачи.

Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Как и ранее, нельзя прогнозировать долгосрочные последствия отравления пациента.

Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной.



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