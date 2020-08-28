Берлинская клиника «Шарите», где сейчас находится Алексей Навальный, опубликовала новый пресс-релиз о состоянии его здоровья.
Последние новости о состоянии Алексея Навального
Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, сообщают немецкие врачи.
Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Как и ранее, нельзя прогнозировать долгосрочные последствия отравления пациента.
Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной.
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