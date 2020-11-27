Первый в мире иммерсивный спектакль по книге Льва Толстого вызвал фурор среди казанских зрителей. Его, кстати, часто признают одним из лучших шоу подобного формата в России.



Вчера в историческом парке "Россия - моя история" открылась мультимедийная выставка "Жизнь как шоу" в честь вступления в третий сезон иммерсивного спектакля «Анна Каренина». Организаторы приглашают всех взглянуть на ретроспективу событий двух лет жизни проекта в Казани. «Оборачиваясь назад, видим, какой путь мы прошли. Два года спектаклю — это два года жизни. Калейдоскоп событий, где были смех и слёзы, встречи и расставания, в нашей семье рождались дети, нас покидали друзья. Это наша жизнь», — говорят создатели.

На выставке представлено более сотни архивных и не только фотографий и видео проекта, его участников.

«Ностальгировать, посмотреть на уникальные кадры из закулисья проекта, узнать то, что мы ещё никому не рассказывали» — такой видят выставку авторы.



Даты проведения: с 26 по 29 ноября в Мультимедийном парке «Россия — моя история».

Адрес: Казань, Оренбургский тракт, 8, Павильон, 1

11:00-20:00 ВХОД СВОБОДНЫЙ.

