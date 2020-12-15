Куда казанцы собираются на новогодние праздники

Большинство россиян, 85 %, собираются провести новогодние праздники дома — об этом говорит опрос, который провел сервис Яндекс.Путешествия.

Однако есть и те, кто все-таки собирается в новогодние каникулы поехать на отдых. Так, большинство казанцев выбрали путешествия по России — Сочи, Москва и Санкт-Петербург, а самыми популярными иностранными направлениями стали Турция, ОАЭ и Абхазия.

На четвертом месте Калининград, интерес к нему в три раза выше, чем в среднем по городам-миллионерам. В местный топ-10 вошли еще три города, интерес к которым в Казани выше, чем в среднем, — Пятигорск, Елабуга и Чебоксары.

Между тем, в Сочи планируют в зимний сезон усилить меры эпидемиологической безопасности, об этом говорится на официальном портале города-курорта. На 12 машин этой зимой увеличат количество бригад «Скорой помощи». Медики будут дежурить в горном и прибрежном кластерах. В рамках усиления комплекса мер по недопущению распространения коронавируса в Сочи откроют и дополнительный ковидный госпиталь.

Ожидается, что в эти новогодние каникулы в Сочи отдохнут 260 тысяч гостей, а в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов.