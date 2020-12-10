Из Казани в Стамбул — 4 дня, которые Вы запомните

С 17 по 20 декабря Aldan Tour приглашает отправиться в стремительное и яркое путешествие в Стамбул, как краски этого вечного города!

За четыре дня Вы узнаете, сколько жен было у Султана Сулеймана, прогуляетесь по его балкону и полюбуетесь на Босфор с чашечкой запрещённого тогда напитка- кофе Пройдете по границе Европы и Азии или проедете, а лучше проплывете границу на кораблике по Босфору.

Насладитесь теплым вечером, забравшись на одну из старых крыш, отведаете в панорамном ресторане ароматный донер, или шаурму- поверьте, они божественны в Стамбуле!

Купите шелковый ковер и волшебную пряность- шафран! А потом спуститесь под Галатский мост и перекусите жареной рыбой.

И у Вас еще останется время для прогулки по Истикляль, посещения настоящего Хамама Хюррем Султан!