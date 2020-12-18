Новый год в Казани — идем с ребенком на елку

Новый год - это праздник для детей и головная боль для родителей. Специально для родителей мы собрали информацию о Новогодних елках, спектаклях и ярких представлениях города.

25 декабря в «Татнефть Арене» пройдет республиканская елка, на которую ждут до 9 тысяч детей со всего Татарстана.

фото: i.ytimg.com.

Организаторы пока не раскрывают секреты мероприятия, известно лишь, что на празднике ожидают выступление некой «популярной группы российской эстрады».

К слову, в 2018 году на елке выступала певица Юлианна Караулова (бывшая вокалистка 5sta Family, известная как исполнительница песни «Ты не такой»). В 2019-м же основной фишкой елки был мюзикл на льду «В поисках тайного города».

В этом году предусмотрено обеспечение детей масками и антисептиками.

С 26 по 30 декабря в Казанской Ратуше можно будет отправиться на бал-маскарад «Новые приключения Щелкунчика» по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

фото: teatr-sdvig.ru

Главным героем спектакля станет обычный казанский мальчик. Благодаря волшебнику Дроссельмейеру и своей богатой фантазии он окажется в центре сказочных событий. Общими усилиями всех детей, приглашенных на бал, и с помощью смекалки главный герой помогает сказочным персонажам одолеть Мышиного короля и его полчище крыс.

А еще в Колонном зале Ратуши, всех гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, певцы, музыканты, танцоры и иллюзионисты.

С 19 декабря в Национальном музее республики заработает выставка «В снежном царстве, в морозном государстве» посвященная истории новогодних праздников.

фото: Национальный музей РТ

Главной темой выставки стали традиции дарения подарков, которые имеют многовековую историю. Здесь можно увидеть чудесную детскую комнату с праздничной елкой и игрушками, и зимний лес с его обитателями.

В мастерской Деда Мороза и Снегурочки каждый желающий сможет своими руками сделать новогодние украшения и открытки для своих близких.

Театр кукол «Экият» первым в Казани уже открыл новогодний сезон для самых маленьких зрителей интерпретации легендарной «Снежной Королевы» – «Новогодние приключения Кая и Герды»!

фото: театр кукол "Экият"

Вместе с отважной Гердой зрители отправятся на поиски Кая, попавшего в ледовый плен к злой и беспощадной Снежной Королеве. Ребята будут не просто зрителями нашего шоу, а его самыми настоящими и активными участниками – успех наших героев напрямую зависит от их помощи в преодолении преград на своем пути!

В этом году Новогодние представления пройдут не фойе, а в Большом зале Театра, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

В фойе театра всех встречает нарядная елка, атмосферная музыка и специальная новогодняя фотозона. Представления продлятся по 10 января включительно.