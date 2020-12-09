В Казани открылась выставка «Фабрика ёлочных игрушек»

Посмотреть старинные елочные игрушки, услышать секреты ремесла стеклодувов и художников, узнать как празднуют Новый год в разных странах можно в Национальном музее РТ.

На выставке можно принять участие в мастер-классах по декорированию ёлочного шара и украсить игрушку национальными узорами, орнаментами или написать поздравительные пожелания родным, друзьям и близким к самому волшебному празднику в году.

А можно посетить первый в Казани специализированный магазин стеклянных ёлочных игрушек, в котором выбрать новогодние украшения на любой, даже самый изысканный вкус.

Выставка «Фабрика ёлочных игрушек» будет работать до 15 января.