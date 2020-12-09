В Казани открылась выставка «Фабрика ёлочных игрушек»

Посмотреть старинные елочные игрушки, услышать секреты ремесла стеклодувов и художников, узнать как празднуют Новый год в разных странах можно в Национальном музее РТ.
На выставке можно принять участие в мастер-классах по декорированию ёлочного шара и украсить игрушку национальными узорами, орнаментами или написать поздравительные пожелания родным, друзьям и близким к самому волшебному празднику в году.
А можно посетить первый в Казани специализированный магазин стеклянных ёлочных игрушек, в котором выбрать новогодние украшения на любой, даже самый изысканный вкус.
Выставка «Фабрика ёлочных игрушек» будет работать до 15 января.
Фото: tatmuseum.ru
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