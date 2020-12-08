Казанцев ждут за новогодними подарками на Open Space Market

В эти выходные в Казани пройдет Open Space Market — ярмарка, которая соберет молодых дизайнеров из 25 городов России.

По традиции новогодний #openspacemarket на «Казанской ярмарке» — это общение с творческими людьми, которые приезжают к нам со всей страны.

В этот раз среди постоянных участников @openspacemarket есть и новые лица. Например, мастерская «Плеяды» из Казани, где создают оригинальные украшения из эпоксидной смолы.

Впервые в Казани свою душевную одежду для дома представят дизайнеры из Санкт-Петербурга Moty.me, www.gaga.ru предложит огромный выбор настольных игр.

На маркете можно будет найти особенные подарки к Новому году — от удлиненных худи и трикотажных платьев до шапок и шарфов, украшений, игрушек...Или вкусно поесть, распробовав огромное многообразие кухонь — от венгерской до паназиатской.

Так, с 11 по 13 декабря на новогоднем Open Space Market всех ждут теплые, ламповые выступления живых музыкантов и ди-джей сеты от команды бара Соль и можно будет хорошо провести время и с друзьями и с семьей.