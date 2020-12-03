Казанцев ждет фееричное открытие катка под открытым небом на «Казанской ярмарке»

Открытие катка на «Казанской ярмарке» 19 декабря обещает стать ярким зимним праздником.

В программе в 12:00 фестиваль снеговиков, игры по метлоболу и метанию снежков. А также выступления фигуристов, массовое катание и мастер-классы от тренеров по фигурному катанию.

Вечером в 19:00 казанцев ждет выступление DJ и fire-show.

В этот же день на территории «Казанской ярмарки» пройдет фестиваль «Christmas Village», где можно будет приобрести интересные новогодние подарки родным и близким, пострелять в лазертаг, поиграть в настольные и видеоигры. При желании можно будет отправиться в зону мастер-классов и лектория, заглянуть в лаунж-зону, перекусить вкусным фуд-кортом.

Для тех, кто хочет провести свои выходные максимально продуктивно:

График работы фестиваля «Christmas Village» – с 16 по 19 декабря c 11:00 до 20:00, а 20 декабря фестиваль проработает с 11:00 до 15:00. Вход на фестиваль свободный.

График работы катка ­­– с 11:00 до 22:00 в праздничные и выходные дни, по будням покататься можно с 15:00 до 22:00 .

Вход со своими коньками – 50 рублей.

Прокат коньков ­– 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. Не забудьте с собой документы!

На катке можно будет заточить и свои коньки.