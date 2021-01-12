Фестиваль «Буинское Рождество» объединит все театры России

Фестиваль стартует сегодня на сцене драмтеатра Буинска.

Зрителями станут известные театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга, эксперты премии «Золотая маска», авторы пьес, представители общественности и средств массовой информации.

Фото драмтеатра Буинска.

По словам организаторов проекта, это возможность напомнить о непрекращающемся творческом процессе и поговорить о темах, интересных современному зрителю.

Фото драмтеатра Буинска.

Так, за прошлый «пандемийный» год театр выпустил 13 премьер и в начале года заявил о создании нового творческого проекта.

Фото драмтеатра Буинска.

Напомним, что ранее Буинск уже встречал Сергея Безрукова с моноспектаклем и Юрия Гальцева.

Откроют фестиваль «Буинское Рождество» или «Буа Раштуа» 12 января сразу два спектакля: днем – это будет притча «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова, режиссер Регина Саттарова и вечером сказка для взрослых «Виктория» по пьсе Хакимова, режиссер Оксана Половинкина.

13 января зрители увидят драму «Фатыйма» по пьесе Мирсай Амира от режиссера Тимура Кулова.

14 января фестивальную неделю продолжат драма «Покаяние» по рассказу И.Сиразиева от режиссера Айдара Заббарова и мелодрама «Дорога к счастью» в постановке Тимура Кулова.

Финальным аккордом 15 января станет драма «Дом» режиссера Лилии Ахметовой и моноспектакль «Запев Мадонны с Пинеги» по произведениям лауреата Государственной премии Федора Абрамова с Натальей Кузнецовой, артисткой Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького на сцене.

Билеты можно приобрести в кассе театра: 8 (84374) 3-73-45

Стоимость билетов 200 рублей. Для студентов и пенсионеров стоимость билетов 100 рублей.