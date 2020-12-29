Откуда в Казанском ТЮЗе появились Билл Гейтс, Петр I, Александр Блок…

Фотопроект двойнкиков, герои которого взорвали социальные сети, начался с того, что актриса театра Радуга Мухтарова и гример Марина Евстафьева решили креативно поздравлять коллег с днем рождением и юбелием и предложили им сфотографироваться в образах известных людей. Фишка – с теми, с кем они родились в один день. Так и появился фотопроект двойников, который уже вышел за пределы Казанского ТЮЗа.

Все началось спонтанно

Перед спектаклем «Пигмалион», когда Марина гримировала Радугу, подруги решили больше не откладывать и поздравить таким оригинальным образом того, у кого будет ближайший день рождения.

На фото Радуга Мухтарова

Этим именинником стала актриса ТЮЗа Галина Юрченко, которая тоже согласилась на эту приятную авантюру. Родилась она 22 сентября, и как оказалось в один день с Императором династии Нгуен. Так и получился первый портрет - вылитый двойник Вьетнамского правителя.

Позже были Билл Гейтс, Иван Тургенев, Петр I, Александр Блок…

Затея вызвала переполох в театре, к тому же какое-то время имена зачинщиков оставались неизвестными и до наступления дня рождения кого-то из сотрудников театра коллеги не подозревали, что увидят следующий постер. Новый образ держали в секрете до часа икс.

В проекте задействован весь коллектив театра. Уже снялись два бухгалтера, сотрудники ОТК… а вообще коллектив большой 150 человек – и целый год работы.

«Всех спасает один дурацкий парик»

В этом творческом процессе Радуга идейный вдохновитель, фотограф и дизайнер, а вот создать любой образ с удовольствием и без труда может гример Марина Евстафьева, в ТЮЗе она работает уже 20 лет. Поскольку персонажи выбираются и обговариваются заранее, то есть время предварительно продумать грим.

«Один дурацкий парик, который ни на кого не наденешь, у нас всех спасает, — улыбается Радуга. — И Тэтчер у нас в нем, и Марика Рекк, и Блок, и Петр I. На фотографиях он смотрится!»

Творческая команда проекта двойников

Творческая команда проекта двойников

К съемкам подключились заведующая костюмерным цехом Диляра Гавеля, и помощник режиссера Ирина Калинина.

- Ирина – это мой третий глаз, замечает все, что я не вижу. Например, как подает свет, как сидит костюм, - рассказывает Радуга. – А вообще, никто не отказывает в помощи. Бывает, что во время съемок возникают технически сложные моменты со светом и тогда уже помогают все, кто рядом.

«Самая неугомонная артистка»

Яркую актрису Казанского ТЮЗа Радугу Мухтарову на сцене театра можно увидеть в самых разных ролях и в совершенно разных по жанру спектаклях. Она и благовоспитанная дама миссис Хилл в спектакле «Пигмалион» и служанка алкоголичка Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» и трогательная Аврора Шайхелисламовна в «Зимней сказке для взрослых». В новогодние каникулы ее можно увидеть в сказке «Конек Горбунок», где она в одном спектакле играет сразу три роли.

Вне сцены Радуга еще фотограф, дизайнер, кукольных дел мастер и «самая неугомонная артистка», как она сама о себе говорит.

- Как у человека творческого у меня много самых разных идей и проектов. В этом году решились на проект двойников, а два года назад я увидела, что актеры театра похожи на разных знаменитостей. Тогда мы сделали календарь, где наша Алсу Густова стала Одри Хепбёрн, Виталий Дмитриев преобразился в Антонио Бандераса, Павел Густов просто вылитый Евгений Миронов, а я – оказалась похожа на Юрия Никулина, - признается Радуга.

У самой Радуги день рождения 12 января и она уже подбирает для себя интересный образ, а выбрать есть из кого. В один день с ней отмечают дни рождения актриса Рената Литвинова, музыкант и композитор Раймонд Паулс, солист группы «Песняры» Владимир Мулявин. Но актриса, как всегда все держит в секрете, всему свое время.