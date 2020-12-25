«Анна Каренина» театра Эйфмана в Казани

Под занавес года на Нуриевском фестивале 25 и 26 декабря театр из Санкт-Петербурга после длительного перерыва открывает свой новый сезон.

– Этот форум балетного искусства по традиции проходит в мае, в этом году мы смогли провести его в декабре. Рада, что фестиваль состоялся, и зрители смогут увидеть прекрасные спектакли. Так, «Анна Каренина» театра Эйфмана - это новый балет, другая пластика, другая балетная культура. Это восхитительно, - сказала на пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

фото: www.eifmanballet.ru

Театр не в первый раз в Казани, но впервые принимает участие в «Больших гастролях». Труппа привезла сразу несколько составов.

26 декабря в роли Каренина на сцену выйдет выпускник Казанского хореографического училища, а ныне солист Санкт-Петербургского театра Дмитрий Крылов.

фото: vk.com

Он признался журналистам, что на нем лежит двойная ответственность, ведь выступать в родном городе – особенно трогательно.

Спектакль полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике «Анна – Каренин – Вронский». Пластикой тела Борис Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, «основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.

фото: www.eifmanballet.ru

Гастроли в столице Татарстана были организованы Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» по поручению Министерства культуры РФ в рамках проекта «Большие гастроли».