В продаже появились билеты на казанский Шаляпинский фестиваль

XXXIX Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина пройдет с 1 по 27 февраля будущего года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им.Джалиля.

В фестивальной афише - 9 спектаклей и 2 гала-концерта с участием звезд оперной сцены. Форум откроется премьерой оперы .Леонкавалло «Паяцы» в концертном исполнении.

В программу фестиваля также вошли оперы Дж. Верди «Травиата», «Трубадур» и «Набукко» , комическая опера «Севильский цирюльник» Дж.Россини и трагическая «Турандот» Дж.Пуччини.

13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, по традиции будет дана народная музыкальная драма «Борис Годунов» Мусоргского.

Также в афише фестиваля опера Петра Чайковского «Пиковая дама» и опера «Сююмбике» Ахияровой .

Завершится фестиваль двумя гала-концертами.

Билеты на спектакли продаются в кассе театра и на сайте театра без комиссии, на сайте Kassir.ru, а также через уполномоченных представителей.

Загрузка зала в дни фестиваля составит 50%. В театре соблюдаются все действующие санитарные правила и гигиенические нормативы по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина - старейший российский форум оперного искусства. Фестиваль был основан в 1982 г., за небольшое время приобрел статус всероссийского (1985) и международного (1991). Форум, названный именем великого баса и проходящий ежегодно в феврале месяце (13 февраля – день рождения Федора Шаляпина), имеет концепцию «фестиваля голосов». В афише каждого фестиваля представлены собственные постановки ТАГТОиБ им.М.Джалиля, главные партии в которых исполняют приглашенные солисты, представляющие ведущие театры России и мира.