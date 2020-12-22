В Казани в Качаловском театре начинаются новогодние спектакли для детей

В праздничной афише Казанского академического русского Большого драматического театра 5 ярких спектаклей, которые не оставят равнодушными никого: ни юных зрителей, ни их родителей.

Это и музыкальная сказка Евгения Шварца «Красная шапочка» и мюзикл по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». А еще спектакль «Иван-дурак и черти», музыкальная сказка «Золотой ключик, или приключения Буратино» и мюзикл с героями Корня Чуковского «Доктор Айболит».

Перед каждым представлением атмосферу зимней сказки и веселого праздника будет задавать яркая новогодняя интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодняя сказочная феерия в театре имени Качалова пройдет с 27 декабря по 10 января.